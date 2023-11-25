BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğunun altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğunun altında kalarak can verdi

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan 2 çocuk babası 42 yaşındaki işçi, üzerine mermer bloğun düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 19.00 sıralarında Honaz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada çalışan yapan 42 yaşındaki Tayfur Karadeniz'in üzerine makinede kesilen mermer blok düştü.

Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Karadeniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadeniz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karadeniz'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İşçinin cenazesinin bugün Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi
Foto Galeri Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den kadına şiddete karşı mücadele çağrısı
Özgür Özel'den kadına şiddete karşı mücadele çağrısı
Antalyaspor'da hedef ligi ilk 6'da bitirmek!
Antalyaspor'da hedef ligi ilk 6'da bitirmek!
Bu yöntem alzheimer'i belirti göstermediği dönemde tespit edebiliyor!
Bu yöntem alzheimer'i belirti göstermediği dönemde tespit edebiliyor!
Yemek için aldığı ekmeğin içerisinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Yemek için aldığı ekmeğin içerisinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Yolda tartışan iki kişiye iki araba çarptı, ikisi de öldü!
Yolda tartışan iki kişiye iki araba çarptı, ikisi de öldü!
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yörüngeye casus uydusu gönderen Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak iddia!
Yörüngeye casus uydusu gönderen Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak iddia!
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı!
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı!
Çanakkale'de dere taştı, çilek bahçeleri su altında kaldı!
Çanakkale'de dere taştı, çilek bahçeleri su altında kaldı!
Elazığ'da 1 milyon 505 bin 600 makaron ele geçirildi
Elazığ'da 1 milyon 505 bin 600 makaron ele geçirildi
Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı!
Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı!
Yeniden değerleme oranı sonrası 2024 pasaport ücretleri belli oldu
Yeniden değerleme oranı sonrası 2024 pasaport ücretleri belli oldu