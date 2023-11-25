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Bu çeşmeden "sıcak çorba" akıyor!

Bu çeşmeden "sıcak çorba" akıyor!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 6 noktasına kurduğu "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün 5 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtımına başladı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışla sürdürülen çalışmalar kapsamında kentteki hastanelerin önünde kurulan "İkram Çeşmesi" ile vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yemekhanesinde hijyenik bir ortamda sabah erken saatlerde hazırlanan çorbayı, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği, Diş Hekimliği ve Onkoloji Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde kurulan "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün vatandaşlara ulaştırıyor.

Ayrıca, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Eğil Peygamber Kabirlerini ziyaret eden vatandaşlara perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 4 bin kişilik sıcak çorba ikram ediyor.

Kış ayları boyunca "İkram Çeşmesi"nden vatandaşlara sıcak çorba ikram edilecek.

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