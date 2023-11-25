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Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Şanlıurfa’da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Haliliye ilçesi İpekyol Bulvarı'nda meydana geldi. Ali S.’ye ait elektrik tesisat malzemeleri yüklü 06 BD 5216 plakalı minibüs, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangınla alev almaya başladı. Alev topuna dönen minibüs, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı olayda çok sayıda elektrik tesisat malzemesi zarar gördü, minibüs kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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