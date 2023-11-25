Aydın'da 3 yıldır aranıyordu, kemikleri çöpte bulundu

Aydın’ın Germencik ilçesinde temizlik çalışması yapılırken çöpte bulunan insan kemiklerinin, üç yıl önce kaybolan 33 yaşındaki Hakkı Gençoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

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Germencik'te çöplükte bulunan insan kemiklerinin 3 yıldır kayıp olan Hakkı Gençoğlu'na ait olduğu belirlendi. Gençoğlu ailesine teslim edilen kemikler, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Jandarma, kayıp kaydı bulunan Gençoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



“Zeytin toplamaya gitti kayboldu”



İncirliova’ya bağlı Acarlar Mahallesi’nde yaşayan Hakkı Gençoğlu(33), 22 Aralık 2020 tarihinde yeğeni O.B. ve arkadaşı A.T. ile birlikte Alangüllü Mahallesi yakınında bulunan bahçeye zeytin toplamaya gitti. Gençoğlu bir süre sonra bahçenin diğer tarafına gidip ağaçların üzerinde zeytin olup olmadığını kontrol etmek için gitti. Aynı bahçe içinde Gençoğlu’ndan haber alamayan yeğeni ve arkadaşı, ailesine durumu bildirdi. Ailesi Gencoğlu’na ulaşamayınca Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması yapılırken kaybolan gence ulaşılamadı.



“Çöpte bulunan insan kemikleri Gençoğlu’na ait çıktı”



Alangüllü Mahallesi’nde 02 Ocak 2023 tarihinde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında çöpte insan kemikleri bulundu. Gençoğlu’nun kaybolduğu bölgeye yakın yerde bulunan insan kemikleri DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gençoğlu’nun annesinden alınan doku örnekleri bulunan kemiklerdeki doku ile uyuştu. Yapılan test sonucu kemiklerin Hakkı Gençoğlu’na ait olduğu ortaya çıkınca aileye haber verildi. Hakkı Gençoğlu’nun kemikleri aile tarafından teslim alınırken, cenaze Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.