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Meteorolojiden Kars’a şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı

Meteorolojiden Kars’a şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Kars ve bölge genelinde şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 16. Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte bu gece saatlerinden itibaren bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer aralıklı karla karışık yağmurlu geçeceği kaydedildi.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars, Iğdır ve Ağrı’da güneybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan uyarı da ise Kars ve çevrelerinde rüzgarın bugün güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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