BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  SPOR

Alaçatıspor'da teknik direktör değişikliği yapıldı

Alaçatıspor'da teknik direktör değişikliği yapıldı

Alaçatı Spor Kulübü, istifasını sunan ve karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Serkan Söğüt'ün yerine Ümit Yavuz'un teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Alaçatı Spor'un geçtiğimiz pazar günü İzmirspor deplasmanından 4-0 mağlup dönmesinin ardından Teknik Direktör Serkan Söğüt, kulüp yönetimine istifasını sundu. İstifanın yönetim kurulu tarafından kabulünün ardından Serkan Söğüt ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. 

Alaçatı Spor Kulübü sosyal medya sayfasında da duyurulan ayrılık kararı paylaşımında, "Kulübe verdiği hizmetlerden dolayı Teknik Direktör Serkan Söğüt'e teşekkür ediyoruz, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
 
Ümit Yavuz ve ekibi göreve başladı

Alaçatı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Ümit Yavuz'un getirildiği açıklanırken, analiz performans ve yardımcı antrenörlük görevine ise Andaç Çelik getirildi. Kaleci antrenörü olarak Ayhan Öztunç, atletik performans görevi için de Rafet Abak'ın görev yapacağı duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Helal zirvesi, yeni ufuklar açacak" deyip İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Helal zirvesi, yeni ufuklar açacak" deyip İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere çağrı yaptı
Aydın'da 3 yıldır aranıyordu, kemikleri çöpte bulundu
Aydın'da 3 yıldır aranıyordu, kemikleri çöpte bulundu
TESK Başkanı: Perakende Yasası düzenlemeleri hayata geçirilsin!
TESK Başkanı: Perakende Yasası düzenlemeleri hayata geçirilsin!
Meteorolojiden Kars’a şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı
Meteorolojiden Kars’a şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı
"Çarşamba" ile "Perşembe" yarın karşı karşıya gelecek!
"Çarşamba" ile "Perşembe" yarın karşı karşıya gelecek!
Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğunun altında kalarak can verdi
Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğunun altında kalarak can verdi
İzmir açıklarında oluşan hortum vatandaşı tedirgin etti
İzmir açıklarında oluşan hortum vatandaşı tedirgin etti
Bu çeşmeden "sıcak çorba" akıyor!
Bu çeşmeden "sıcak çorba" akıyor!
Özgür Özel'den kadına şiddete karşı mücadele çağrısı
Özgür Özel'den kadına şiddete karşı mücadele çağrısı
Antalyaspor'da hedef ligi ilk 6'da bitirmek!
Antalyaspor'da hedef ligi ilk 6'da bitirmek!
Bu yöntem alzheimer'i belirti göstermediği dönemde tespit edebiliyor!
Bu yöntem alzheimer'i belirti göstermediği dönemde tespit edebiliyor!
Yemek için aldığı ekmeğin içerisinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Yemek için aldığı ekmeğin içerisinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı