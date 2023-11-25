Alaçatıspor'da teknik direktör değişikliği yapıldı

Alaçatı Spor Kulübü, istifasını sunan ve karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Serkan Söğüt'ün yerine Ümit Yavuz'un teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

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Alaçatı Spor'un geçtiğimiz pazar günü İzmirspor deplasmanından 4-0 mağlup dönmesinin ardından Teknik Direktör Serkan Söğüt, kulüp yönetimine istifasını sundu. İstifanın yönetim kurulu tarafından kabulünün ardından Serkan Söğüt ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.



Alaçatı Spor Kulübü sosyal medya sayfasında da duyurulan ayrılık kararı paylaşımında, "Kulübe verdiği hizmetlerden dolayı Teknik Direktör Serkan Söğüt'e teşekkür ediyoruz, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Ümit Yavuz ve ekibi göreve başladı



Alaçatı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Ümit Yavuz'un getirildiği açıklanırken, analiz performans ve yardımcı antrenörlük görevine ise Andaç Çelik getirildi. Kaleci antrenörü olarak Ayhan Öztunç, atletik performans görevi için de Rafet Abak'ın görev yapacağı duyuruldu.