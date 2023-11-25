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İstanbul'da denetim başladı! Cezası 4 bin 69 TL olacak

İstanbul'da denetim başladı! Cezası 4 bin 69 TL olacak

İstanbul Valiliği'nin ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluk tarihinin 25 Kasım çekmesinin ardından il jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ticari araçlara kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüsler durdurularak otobüslerde kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi. Otobüs şoförlerine kış lastiğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Ticari araçlarda yolculuk yapan kadın yolcular da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle broşürle bilgilendirildi.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

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