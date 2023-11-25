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Vatandaşın mahkeme kararıyla ulaşıma kapattığı yol tekrar açıldı!

Vatandaşın mahkeme kararıyla ulaşıma kapattığı yol tekrar açıldı!

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir vatandaşın mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı yol, Osmancık Belediyesi ile arazi sahiplerinin anlaşma sağlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Osmancık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hak sahipleriyle anlaşarak, yolu kapatan tel örgünün belediye ekiplerince kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu arazide 1997 yılında 2981 Sayılı Kanunun 10/C Maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının, Çorum İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarih ve 2021/144 sayılı kararına göre iptal edildiğinden, 26 yıl sonra böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Arazi sahiplerinin talebi 5 kat imar izni verilmesi yönünde olmuş ancak arazi Kızılırmak'ın taşkın sahası içinde yer aldığından yapılaşma izni verilmesi mümkün olmamıştır. Belediyemiz encümeninin 10.08.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile bahse konu alanın kamulaştırılması ile ilgili işlemlere devam edilmektedir. 24 Kasım 2023 Cuma günü akşam saatlerinde arazi sahiplerince yola tel örgü çekilmiş, yapılan görüşmeler neticesinde tel örgü kaldırılarak yol tekrar ulaşıma açılmıştır."

Gemici Mahallesinde Uğur Asiltürk, dün akşam saatlerinde, Sahil Yolu Caddesi'nin arazilerinden geçen bölümünü Çorum İdare Mahkemesine açtıkları davayı kazandıklarını belirterek, tel örgüyle ulaşıma kapatmıştı.

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