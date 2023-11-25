Gazze'de ateşkes ikinci günüde! Hamas 13 esiri serbest bırakacak! Netanyahu'nun zor seçimi

İSRAİL ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkes ikinci gününde. Dün 13 İsrailli esir ile 39 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Bugün 13 rehinenin daha serbest bırakılması bekleniyor. Batı medyası geçici ateşkes sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vereceği zor kararı yazdı. İşte Gazze'den son gelişmeler...

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İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırım sürerken İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkeste ikinci gün başladı. Katar'ın arabuluculuğuyla varılan anlaşma kapsamında dün 13 İsrailli esir ile 39 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Bugün 13 rehinenin daha serbest bırakılması bekleniyor. Batı medyası geçici ateşkes sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zor bir karar vermek zorunda kalacağını öne sürüyor.

10:20 Gazze'deki evlerine döndü: Güzel şehrimde şimdi...

Gazze'de dün başlayan ve 4 gün sürecek olan insani aranın ardından Filistinliler, Gazze kentindeki evlerine dönmeye devam ederken. İnsani aranın başlamasının ardından İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım da gün yüzüne çıktı. Yaşadığı mahalleye geri dönen Filistinli genç kız İnsam ez-Zeyn, "Burası büyüleyici güzellikte bir şehirdi. Şu an sadece keder ve acı var, her yer harap olmuş. Güzel şehrimde şimdi acı ve kederden başka bir şey kalmamış. Gördüklerimi kelimelere dökmek çok zor." dedi.

10:00 Netanyahu zor bir seçimin eşiğinde

Dünya, Gazze'deki geçici ateşkesin uzamasını umarken Batı medyasında yayınlanan analizlerde ateşkes sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yoğun bir baskı altında kalacağı iddia ediliyor. Analistlere göre Netanyahu, hükümetindeki aşırı sağcıların 'operasyona devam et' baskıları ile sevdikleri hala Hamas'ın elinde olan İsrailli aileler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalabilir.

09:45 Hücrede anlaşmayı duymak sürpriz oldu

İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutuklulardan biri de Marah Bakeer isimli kadındı. Bakeer, kısa bir süre önce Kudüs’ün Beit Hanina mahallesinde yaşayan annesinin evine vardı. Henüz 16 yaşındayken, 2015 yılında tutuklanan Bakeer 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendisini bekleyen gazetecilere konuşan Bakeer, “Bu anlaşma, bizi de çok mutsuz ve rahatsız eden çok sayıda insanın ölümünün ardından yapıldı” dedi. Bir hücrede olduğu için “dışarıda yaşananlar ve Gazze’de olup bitenler hakkında hiçbir fikrinin olmadığını” belirten Bakeer, “Anlaşma haberi sürpriz oldu” dedi.

09:30 İsrail savaşın sonraki aşamalarına hazırlanıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, esir takasının önümüzdeki günlerde daha karmaşık hale geleceğini öne sürerek "Her şeye hazırlıklı olmalıyız" dedi ve ekledi: "IDF geçici ateşkes boyunca savaşın sonraki aşamalarına yönelik hazırlıkları tamamlayacak."

08:40 13 rehine daha serbest bırakılacak, liste İsrail'e ulaştı

Hamas'ın ateşkesin ikinci gününde 13 İsrailli rehineyi daha serbest bırakması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi serbest bırakılacak rehinelerin listesinin ellerine ulaştığını duyurdu. Rehinelerin dün olduğu gibi yerel saatle 16:00'da Türkiye saatiyle 17:00'de serbest bırakılması bekleniyor.

08:00 Ateşkesin ikinci gününde neler bekleniyor?

-Hamas, İsrailli esirleri Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne teslim edecek, onlar da esirleri Refah sınır kapısından Mısır'a götürecek.

-Esirler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Negev çölündeki bir askeri üsse nakledilecek. Daha sonra helikopterlerle İsrail'deki hastanelere taşınacaklar.

-İsrail'deki Filistinli tutuklular işgal altındaki Batı Şeria ya da Doğu Kudüs'teki ailelerine iade edilecek.

-Gazze'ye bugün iki yüz yardım kamyonunun girmesi bekleniyor.