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Kömür ve odun fiyatları, geçen seneki seviyelerini koruyor

Kömür ve odun fiyatları, geçen seneki seviyelerini koruyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde havaların soğuması ile birlikte kömür ve odun satışları da hareketlendi.

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Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, vatandaşların ısınma ihtiyacı da arttı. Bandırma’da ısınmak için doğal gazın yanı sıra, odun ve kömürü de tercih eden vatandaşlar kömürcülerin kapısını çalmaya başladı. Kömür ve odun fiyatlarında bu yıl artış gözlemlenmezken, 27 yıldır kömürcülük yapan Niyazi Küçükkoyuncu fiyatlar ile ilgili bilgi vererek kömürün torbasının kalitesine göre 140-170 lira arasında değiştiğini söyledi.

Niyazi Küçükkoyuncu, “Fiyatlar geçen sene ile bu sene arasında fazla oynama yapmadı. Tabii kömürün kalitesine göre fiyatlar değişiyor. 25 kiloluk torba fiyatı, aşağı yukarı 140-170 lira arasında değişiyor. Odunun torba fiyatı ise kilosuna göre 100-130 lira civarında. Şu an piyasa fiyatları uygun diyebiliriz. Zaten bölgemizde genel anlamda doğal gaz kullanımı olduğu için biz kömürcüler de daha çok mangal kömüründen para kazanmaya başladık” dedi.

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