Video izleme ve müzik dinleme gibi günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı. İşte liste...

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Dizüstü bilgisayar üreten pek çok marka bulunuyor. Bu da pazarda yüzlerce modelin olmasına yol açıyor. Tabii bu rekabet açısından olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında seçim yapma konusunda bir kafa karışıklığı yaratıyor. Peki günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri hangileri? İşte sıralama…

Günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri



DXOMARK tarafından yapılan bu sıralama, söz konusu dizüstü bilgisayarlarda video görüşmesi yapma, müzik dinleme ve video izleme gibi günlük işler yapılarak hazırlandı. Yani oyun performansının göz önüne bulundurulmadığını belirtelim.

Paylaşılan verilere göre günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modeli, Apple’ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı MacBook Pro 14 inç oldu. Hemen ardından yine aynı markaya ait, bu sene piyasaya sürülen MacBook Air 15 inç M2 modeli onu takip etti. Üçüncü sırada ise Apple MacBook Air 13 inç bizleri karşıladı.

Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla Dell Latitude 9440 ve Dell Latitude 7340 modellerini görüyoruz. Akabinde Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 ve Microsoft Surface Pro 9 onları takip ediyor. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri şu şekilde sıralandı;





