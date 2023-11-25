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Milli Savunma Bakanlığı: 649 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 649 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos-23 Kasım tarihleri arasında Suriye'nin kuzeyinde 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve aynı tarihlerde Suriye'den türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Ağustos-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606’sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43’ü DAEŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi. 

Aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmenin de yakalandığı belirtildi. Yakalananlardan 41’inin PKK, 5’inin DAEŞ, 2’sinin MLKP ve 162’sinin FETÖ mensubu olduğu açıklandı. 

TSK
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