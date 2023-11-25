BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Samsun deplasmanına 10 eksik ile gidiyor.

Abone ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Söz konusu müsabakanın hazırlıklarını bu sabah Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jean Onana'nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Ante Rebic kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler ve Semih Kılıçsoy"

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı: 1 Aralık'ı beklemeyin
Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı: 1 Aralık'ı beklemeyin
Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı
Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı
En iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı
En iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı
Vatandaşın mahkeme kararıyla ulaşıma kapattığı yol tekrar açıldı!
Vatandaşın mahkeme kararıyla ulaşıma kapattığı yol tekrar açıldı!
Gazze'de ateşkes ikinci günüde! Hamas 13 esiri serbest bırakacak! Netanyahu'nun zor seçimi
Gazze'de ateşkes ikinci günüde! Hamas 13 esiri serbest bırakacak! Netanyahu'nun zor seçimi
Ünlü rapçi Eypio, apar topar ameliyata alındı
Ünlü rapçi Eypio, apar topar ameliyata alındı
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kocaeli'de şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı, 7 balıkçı teknesi battı
Kocaeli'de şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı, 7 balıkçı teknesi battı
Rahatsızlanan sürücü kullandığı otomobil kontrolden çıktı, 3 tıra çarptı
Rahatsızlanan sürücü kullandığı otomobil kontrolden çıktı, 3 tıra çarptı
MSB: Suriye’de 649 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye’de 649 terörist etkisiz hale getirildi
Muğla'da şiddetli yağış ve hortum büyük tahribata yol açtı
Muğla'da şiddetli yağış ve hortum büyük tahribata yol açtı
Kömür ve odun fiyatları, geçen seneki seviyelerini koruyor
Kömür ve odun fiyatları, geçen seneki seviyelerini koruyor