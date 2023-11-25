Karı-koca ölüme birlikte gitti

GİRESUN'un Alucra ilçesinden komşularını Erzincan’a hastaneye götürüp dönüş yolunda hayatını kaybeden Yunus Toker ve eşi Asiye Toker, kılınan cenaze namazlarının ardından aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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Alucra ilçesine bağlı Boyluca köyünde imam hatip olarak görev yapan Yunus Toker, eşi ve çocuklarını da yanına alarak aynı köyden olan komşularını Erzincan’a hastaneye götürdü. Dönüş yolunda ise Yunus Toker’in kullandığı 28 KA 858 plakalı otomobil Erzincan-Çağlayan Karayolu Terzibaba Mezarlığı mevkiinde İ.G. idaresindeki 24 ABN 807 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Meydana gelen kazada Yunus Toker (42) ve eşi Asiye Toker (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan çocukları M.A.T. (11), B.R.T. (14) ile hastaneye götürdükleri komşuları Emine H. (63) ve Fatma H. (54) ise yaralandı.

Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ederken, kazada hayatlarını kaybeden karı-koca ise Alucra ilçesine getirilerek toprağa verildi.

Trafik kazasında ölüme birlikte giden karı-koca için Alucra’nın Merkez Büyük Camii'nde öğlen namazını müteakiben İlçe Müftüsü Adem Akçelik’in kıldırdığı cenaze namazına Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkanı Suat Aybar, yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Cenaze namazının ardından ise Yunus ve Asiye Toker çifti Şebinkarahisar ilçesi Turpçu köyündeki aile kabristanlığında yan yana son yolculuğuna uğurlandı.