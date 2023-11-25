BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Artvin-Ardahan karayolunda heyelan oluştu

Artvin-Ardahan karayolunda heyelan oluştu

Artvin-Ardahan karayolu Ortaköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yolunu trafiğe kapattı. Gece meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Abone ol

Artvin’de etkili olan sağanak yağış, merkeze bağlı Ortaköy köyünün Taşköprü mevkiinde heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Dev kayaların düştüğü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı: 649 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 649 terörist etkisiz hale getirildi
Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle burun buruna geldi
Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle burun buruna geldi
Beşiktaş'ın genel kurul toplantısı ertelendi!
Beşiktaş'ın genel kurul toplantısı ertelendi!
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor! MEB takvimi belli oldu
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor! MEB takvimi belli oldu
Beşiktaş'ın Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı: 1 Aralık'ı beklemeyin
Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı: 1 Aralık'ı beklemeyin
Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı
Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı
En iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı
En iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı
Vatandaşın mahkeme kararıyla ulaşıma kapattığı yol tekrar açıldı!
Vatandaşın mahkeme kararıyla ulaşıma kapattığı yol tekrar açıldı!
Gazze'de ateşkes ikinci günüde! Hamas 13 esiri serbest bırakacak! Netanyahu'nun zor seçimi
Gazze'de ateşkes ikinci günüde! Hamas 13 esiri serbest bırakacak! Netanyahu'nun zor seçimi
Ünlü rapçi Eypio, apar topar ameliyata alındı
Ünlü rapçi Eypio, apar topar ameliyata alındı
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu