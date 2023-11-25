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Konya’da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti

Konya’da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak takla atması sonucu anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı.

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Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunun 4. kilometresi, Kaymakam Virajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan A.Ö. (31) yönetimindeki 42 ZE 321 plakalı otomobil, yağış nedeniyle viraja geldiğinde kayarak taklalar atıp, karşı şeride geçti. Tarlaya devrilerek ters dönen araç içerisinden yola fırlayan sürücünün eşi Hatice Özyiğit (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan çocukları E.A.Ö. (1), N.N.Ö. (5) ve M.A.Ö. (4) ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına aldı. Durumu ağır olan M.A.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazada, olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından cenaze nakil aracı ile aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Beyşehir’de din görevlisi olarak görev yaptığı öğrenilen sürücünün, eşini ehliyet sınavı olması nedeniyle Kurucuova Mahallesi'nden Beyşehir'e götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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