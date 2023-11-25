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Bodrum’da düzensiz göçmen teknesi karaya vurdu

Bodrum’da düzensiz göçmen teknesi karaya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla karaya sürüklenen teknenin, düzensiz göçmenleri taşıdığı ortaya çıktı.

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Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 metre uzunluğundaki Polonya bayraklı 'Loren Gdask' yelkenli tekneye binen düzensiz göçmenler, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos Adası’na gitmek üzere yola çıktı. Düzensiz göçmenlerin önünü Kumbahçe açıklarında Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri kesti. Sahil Güvenlik’i fark eden göçmenler, manevra yapıp yelkenliyi sahile doğru sürdü. Kıyıya yaklaşan düzensiz göçmenler denize atlayıp karaya çıktı ve Bodrum’a dağıldılar. Yelkenli tekne ise kuvvetli rüzgarla karaya sürüklenip yan yattı. İhbarın ardından polis ekipleri düzensiz göçmenlerin peşine düştü. Düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, sahiplik araştırması devam eden teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacak.

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