Ankara'da komşu kavgası! Baba ile 15 yaşındaki oğlu komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

ANKARA'da dün 72 yaşındaki adamın üst kat komşusu aileden 5 kişiyi gürültü yaptıkları için katletmesinin ardından bir komşu kavgasında daha kan aktı. Keçiören'de asansör tamiri ve gürültü konusunda tartışan komşulardan baba ile 15 yaşındaki oğlu tüfekle vurularak öldürüldü.

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Ankara'da aynı aileden biri çocuk 2 kişi, gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde, asansör tamiri ve gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Katil 60 yaşında! Baba ile oğulu öldürdü

Kavga sırasında 59 yaşındaki Hüseyin A'nın pompalı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 49 yaşındaki Uğur Şahan ile 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne ve bir kadın daha yaralandı

Saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden 46 yaşındaki Sevda Şahan ile apartman yöneticisi Sema Taşkıran (46) yaralandı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahan ve Taşkıran hastaneye kaldırıldı.

Apartman yöneticisiyle gürültü için tartışmış

Şüpheli Hüseyin A, pompalı tüfeğiyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile şüpheli Hüseyin A. arasında asansör tamiri ve gürültü nedeniyle daha önce de tartışma yaşandığı iddia edildi.