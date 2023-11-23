Yetişin, babı ve abimi öldürdü, sıra bizde! dedi ama kurtulamadı! Gürültü kavgasında 5 can gitti

Ankara’nın Sincan ilçesinde komular arasındaki gürültü kavgası katliamla sonuçlandı. Daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki Tahsin Ü., aynı aileden 5 kişiyi vurarak katletti. Katliam anında öldürülen 11 yaşındaki Ceyda'nın çığlıklarını tüm komşuları duydu ama kimse yetişemeden o da öldürüldü.