Yetişin, babı ve abimi öldürdü, sıra bizde! dedi ama kurtulamadı! Gürültü kavgasında 5 can gitti
ANKARA'nın Sincan İlçesi'nde 72 yaşındaki Tahsin Ü., sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü üst kat komşularının evini tüfekle basarak, Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ile gelini Sunay Turgut (40) ve çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut’u (11) öldürdü. 11 Yaşındaki Ceyda'nın balkondan son çığlığı "Bizi kurtarın, ağabeyimle babamı öldürdü, sıra bize geliyor" olmuş.
Ankara’nın Sincan ilçesinde komular arasındaki gürültü kavgası katliamla sonuçlandı. Daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki Tahsin Ü., aynı aileden 5 kişiyi vurarak katletti. Katliam anında öldürülen 11 yaşındaki Ceyda'nın çığlıklarını tüm komşuları duydu ama kimse yetişemeden o da öldürüldü.
Sincan’da meydana gelen olayda Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak, Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ve gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut’u (11) öldürdü.
Katliam yerinde yakalanan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaydan sağ kurtulan Turgut çiftinin en küçük çocukları H.E.T. (4) ise akrabalarına teslim edildi.
Olayın tanıklarından Dudu Bal, saldırgandan kaçmaya çalışan Ceyda Turgut’un son sözlerini anlattı. "Akşam çığlıklarını duyduk. Sonra tüfek sesi geldi. Saçmalar bizim camlara dahi geldi." diyen Dudu Bal şöyle devam etti: