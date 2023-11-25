İsveçli aşırı sağcı lider Akesson camilerin yıkılmasını istedi!

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson, ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesini ve mevcutların yıkılmasını istedi.

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Partisinin Vasteras kentinde düzenlediği bir etkinlikte konuşan Akesson, göçmenlerin ülkede cami inşa etme hakkının olmaması gerektiğini savundu.

İsveç kamuoyunda Filistin'e verilen destek ve İsrail'e yönelik protestolardan rahatsız olan Akesson, bu protestoların camilerden kaynaklandığını iddia ederek, camilerin yıkılması gerektiğini söyledi.

Yeni cami inşaatlarının da durdurulmasını isteyen Akesson, "Uzun vadede, antidemokratik, İsveç karşıtı, homofobik veya Yahudi aleyhtarı propagandanın yayıldığı cami binalarına el koymaya ve yıkmaya başlamalıyız. Şehir manzarasında İslami anıt görevi gören minareler, kubbeler, hilaller veya diğer unsurlar tamamen kaldırılmalıdır." dedi.

İsveç'te kökleri Nazizm'e dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi, 11 Eylül 2022'deki son genel seçimde parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olmuştu.

Oyunu yüzde 20,5'e yükselterek Sosyal Demokratların ardından ikinci sırayı alan SD, sağ liberal partilerin kurduğu azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan destekliyor. SD, hükümeti desteklemenin karşılığında parlamentoda 4 komisyon başkanlığı elde etmişti.