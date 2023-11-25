BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  DÜNYA

İsveçli aşırı sağcı lider Akesson camilerin yıkılmasını istedi!

İsveçli aşırı sağcı lider Akesson camilerin yıkılmasını istedi!

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson, ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesini ve mevcutların yıkılmasını istedi.

Abone ol

Partisinin Vasteras kentinde düzenlediği bir etkinlikte konuşan Akesson, göçmenlerin ülkede cami inşa etme hakkının olmaması gerektiğini savundu.

İsveç kamuoyunda Filistin'e verilen destek ve İsrail'e yönelik protestolardan rahatsız olan Akesson, bu protestoların camilerden kaynaklandığını iddia ederek, camilerin yıkılması gerektiğini söyledi.

Yeni cami inşaatlarının da durdurulmasını isteyen Akesson, "Uzun vadede, antidemokratik, İsveç karşıtı, homofobik veya Yahudi aleyhtarı propagandanın yayıldığı cami binalarına el koymaya ve yıkmaya başlamalıyız. Şehir manzarasında İslami anıt görevi gören minareler, kubbeler, hilaller veya diğer unsurlar tamamen kaldırılmalıdır." dedi.

İsveç'te kökleri Nazizm'e dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi, 11 Eylül 2022'deki son genel seçimde parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olmuştu.

Oyunu yüzde 20,5'e yükselterek Sosyal Demokratların ardından ikinci sırayı alan SD, sağ liberal partilerin kurduğu azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan destekliyor. SD, hükümeti desteklemenin karşılığında parlamentoda 4 komisyon başkanlığı elde etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı başladı!
TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı başladı!
Ankara'da komşu kavgası! Baba ile 15 yaşındaki oğlu komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Ankara'da komşu kavgası! Baba ile 15 yaşındaki oğlu komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
AVM yangınında 11 kişi hayatını kaybetti
AVM yangınında 11 kişi hayatını kaybetti
Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: 400 lira için 30 bin liradan olabilirsiniz
Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: 400 lira için 30 bin liradan olabilirsiniz
Bodrum’da düzensiz göçmen teknesi karaya vurdu
Bodrum’da düzensiz göçmen teknesi karaya vurdu
Jandarma 120 kilo zeytin çalan 3 şüpheliyi yakaladı
Jandarma 120 kilo zeytin çalan 3 şüpheliyi yakaladı
Sakarya'da yarına dikkat! AFAD ve Valilik uyardı: Saatte 100 kilometre hızla esecek
Sakarya'da yarına dikkat! AFAD ve Valilik uyardı: Saatte 100 kilometre hızla esecek
Konya’da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti
Konya’da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti
Karı-koca ölüme birlikte gitti
Karı-koca ölüme birlikte gitti
Balıkesir'de hafta sonu beklenen sağanak yağış etkili oldu
Balıkesir'de hafta sonu beklenen sağanak yağış etkili oldu
Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü öldü!
Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü öldü!
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan oluştu
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan oluştu