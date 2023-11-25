Düzce'de 10 gündür kayıp olan şahıs Melen çayında aranıyor!

Düzce’de 15 Kasım tarihinden sonra bir daha haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (35), için Melen Çayında AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı.

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Düzce’de 15 Kasım Çarşamba günü evinden ayrılan Gökhan Koçoğlu’ndan (35) bir daha haber alınamadı. Ailesi hem jandarma hem de polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Gidebileceği tüm noktalar aranan Koçoğlu’nun göründüğü son nokta Melen Çayı olduğu söylenince, AFAD su altı arama kurtarma çalışması başlattı.

Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKE), Düzce Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAKE) ve AFAD Melen çayında arama çalışması başlattı.

Hem su altında hem de dere yatağında yapılan çalışmalara 26 kişi katılım sağladı. Ekipler ailesi ile birlikte derenin her noktasında inceleme yaparken, çalışmaların Efteni Gölü’ne kadar devam edeceği öğrenildi.