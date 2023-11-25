Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Canlı yayında izleyebilirsiniz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında izleyebilirsiniz...

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Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor... İste Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik.

- Aile olmadan sadece birey olarak insanın varlığı eksik kalır.

- Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

- Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin...

- Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimizin farkındayız.

- Marjinal grupların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadına şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz etkisi olmamıştır. Kadın haklarıyla ilgili kazanımları örseletmeyiz.

Eli öpülecek kadınlar şehit anneleridir

- Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini kabul etmek istemeyenlerin iflahının mümkün olmadığı birçok hadisede gördük.

- Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar şehitlerimizin anneleri ve eşleridir. 15 Temmuz gecesi direnen demokrasi neferleridir..