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Uykusu kaçan ayılar ilçeye dadandı, meyve bahçesini talan etti

Uykusu kaçan ayılar ilçeye dadandı, meyve bahçesini talan etti

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar, ilçe merkezine inerek meyve bahçesini talan etti.

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Ayılar, ilçe merkezine inerek meyve bahçesini talan etti. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar, ilçe merkezinde bulunan bahçeyi talan etti. İlçe merkezine 2 kilometre mesafede ikamet eden Nazif Karakoç'a ait bahçeye gece inen ayılar, meyve ağaçlarını yağmaladı. Karakoç sabah uyandığında bahçesindeki ağaçların kırıldığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığında bahçesine giren ayıları gördü.

Özellikle armut fidanlarını seçtiler

Ayıların yeterli besin alamadığı için kış uykusuna yatmadıklarını belirten bahçe sahibi Nazif Karakoç, "Dün gece bahçeme giren 2 ayı armut fidanlarımın hepsini kırmışlar. Elma ağaçlarını da aynı şekilde kırmışlar ve dalları yemişler" dedi.

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