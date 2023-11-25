2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, Ankara'da başladı.

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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen şampiyonanın final etabına, gruplarını lider bitiren dört kulüp katılıyor.

Günün ilk yarı final müsabakasında Sivas Atlı Spor Kulübü ile Uşak Bir Eylül Atlı Spor Kulübü karşılaştı. İlk yarısı yağmur altında yapılan ve çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Uşak temsilcisi, finale yükseldi.

Diğer yarı final karşılaşması ise Erzurum ekipleri Şengel Atlı Spor Kulübü ile Sancak Atlı Spor Kulübü arasında yapıldı. Rakibini mağlup eden Şengel Atlı Spor Kulübü, finalde Uşak Bir Eylül Atlı Spor Kulübü'nün rakibi oldu.

Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nda sezon, yarın yapılacak üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Bekiroğlu: "Ecdat yadigarı sporumuz"

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atlı cirit bizim ata sporumuz, ecdat yadigarı sporumuz, milli sporumuz. Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nın finallerini gerçekleştiriyoruz. Ankara'da bugün yağışlı hava var ama atlı cirit sporcularımız ve seyircimiz bu havalara alışkın." diye konuştu.

Atlı ciritte şampiyonun yarın belli olacağını belirten Bekiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok önemli. Bir sezonun son müsabakalarını yapıyoruz. Federasyon olarak atlı cirite çok önem veriyoruz. Atlı cirit kültürümüz. 3 binin üzerinde altı cirit sporcumuz var. Atlı cirit, federasyonumuz içerisinde en fazla sporcu sayısına sahip branş. Kulüpler bazında yarışlar yapıyoruz ama atlı cirit düğünlerde, eğlencelerde, özel günlerde de sürekli oynanan, yaşatılan bir spor. Dolayısıyla bu branşı sadece resmi faaliyetler açısından değerlendirmek doğru olmaz. Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle geleneksel atlı sporlarımız önümüzdeki süreçte daha da güzel noktalara gelecek."