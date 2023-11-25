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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gümüşhane'de konuştu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gümüşhane'de konuştu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti olarak dün olduğu gibi, bugün de milletin vicdan hizasında durduklarını söyledi.

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Uysal, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Gümüşhane İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, Türk siyasi tarihinin, Türk demokrasisinin en zor sınavını mayısta geride bıraktığını belirtti.

Dünyanın ve Türkiye'nin hızla değiştiğine işaret eden Uysal, "Bugün hızla değişen bir dünya var. Hızla değişen, yeni yeni güç merkezlerinin yükseldiği bir dünyada, yeniden bu büyük milleti tarihin önümüze alın yazısı olarak koyduğu büyük vazifeyi görebilmesi adına bir hayalle buluşturmak istiyoruz." dedi.

Uysal, iktidara çeşitli eleştirilerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrat Parti olarak dün olduğu gibi, bugün de milletimizin vicdan hizasında duruyoruz. Milletimizin milli, manevi değerlerini, demokrasimizin ve Cumhuriyet'in değerlerini Cumhuriyet'in 100. yılında ayağa kaldırmak adına mücadelemizi sonuna kadar vermek için bütün arkadaşlarımızla beraber el birliği, akıl birliği yaptık. Elbette bu dikenli yolda yürümek için yüreğini ortaya koyan insanlarımız var. Bize düşen vazife sağımızdan solumuzdan yapılan telkinlere inat, kendi önceliklerimizle mücadelemizi vererek yürümek, ileriye doğru götürmek, mücadeleyi başarıya ulaştırmaktır."

Konuşmaların ardından, tek adayın olduğu kongrede, mevcut il başkanı Şerif Akıntürk yeniden başkan seçildi.

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