'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlış! Bakan Koca uyardı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisinin yanlış olduğunu, virüsün etkisini kaybetmesinin şu an tedbirlere bağlı olduğunu açıkladı.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarıları devam ediyor. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisinin yanlış olduğunu, virüsün etkisini kaybetmesinin şu an tedbirlere bağlı olduğunu açıkladı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İtibar eden risk alır

"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."

“Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.” Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı. pic.twitter.com/uivpAlfhFc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020

Covid-19'a karşı her günümüz bir sınav

Sağlık Bakanı Koca sabah yaptığı paylaşımda da "Covid-19’a karşı her günümüz bir sınav. Doğru olanı yapalım: Kurallara uyalım. Bu her zaman kolay olmasa da, uymaya çalışalım. Salgına karşı bugünkü çabanız için size teşekkür ediyorum, mutlu bir gün diliyorum." demişti