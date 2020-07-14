Diyarbakırlı 15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete gideriz

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan yakınları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Şehidin yeğeni ise, "Bu halk; Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i fark etmiyor, konu vatan olduğu zaman herkes üstüne düşen görevi yapıyor" diye konuştu.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden 23 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Askeri Çoban, inşaatta çalışırken 15 Temmuz 2016 gecesi, darbecilere karşı koymak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Boğaziçi Köprüsü'ne gitti.

Burada darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Çoban, memleketinde toprağa verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla yakınları, Askeri Çoban'ı kabri başında andı.

"Şehadete seve seve giden bir milletiz"

15 Temmuz şehidi Askeri Çoban'ın yeğeni ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, "Bu halk; Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i fark etmiyor, konu vatan olduğu zaman herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Şehadet ise 1000 yıldan fazladır bu topraklarda. Biz millet olarak şehadete seve seve giden bir milletiz. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlar, bu darbe girişimini engelledi ve yapılmak istenen işgal girişimine engel oldu" diye konuştu.

"Savaşlar meydanlarda yapılıyordu, bugün ihanetle yapılıyor"

Bedri Çoban, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını vurgulayarak, "Şahadet bizim için kaçınılmazdır. Biz seve seve şehadete gideriz. 15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz tarihinde hatırlamak bir gaflet olur. 15 Temmuz'u biz her gün hatırlayacağız. 15 Temmuz sıradan bir gün değildir, Çanakkale Savaşı'nın bir benzeriydi. 100 yıl önce savaşlar meydanlarda yapılıyordu, bugün ihanetle yapılıyor" dedi.