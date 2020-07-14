BIST 118.483
DOLAR 6,87
EURO 7,80
ALTIN 397,58
HABER /  SPOR
ADV Kurban Rahmettir

Galatasaray'da Radamel Falcao dönemi bitiyor

Galatasaray'da Falcao dönemi artık kesin olarak bitiyor... Fatih Terim'in gözden çıkardığı yıldızla birlikte Cimbom, 12 milyon Euro tasarruf sağlayacakken 34 yaşındaki futbolcuyla MLS kulüplerinden Inter Miami ilgileniyor.

Abone ol

Galatasaray’da 7 milyon Euro’ya yakın yıllık kazancı olan Falcao için MLS ekibi, senelik 6 milyon Dolar’ı gözden çıkarmış durumda. Sarı- Kırmızılı yönetim, mutabakat için artık resmi teklifin gelmesini bekliyor.

"Hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm"

Büyük bir heyecanla Türkiye’ye gelen, ancak istikrar sağlayamayan Falcao da beklentileri karşılayamadığı için çok üzgün. Yakın çevresine dert yanan tecrübeli golcünün, “Sezon başı hazırlık dönemi geçiremedim. Bu durum beni olumsuz etkiledi. Bir an önce sahada olmak, gollerimle taraftara sarılmak istiyordum ama bu heves sakatlığı beraberinde getirdi. İnsanları hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

Böylece Belhanda’dan sonra Terim’in gözden çıkardığı yıldızlar listesine giren ikinci isim Falcao oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp bu iki oyuncuyla da yolları ayırabilirse, yıllık 12 milyon Euro civarında bir tasarruf sağlamış olacak.

Ayrıca 10-12 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi de var. Bu para da transfer çalışmalarında kullanılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kudüs'te Türk bayrağını ateşe verdiler! Ayasofya'nın cami yapılması kudurttu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener: Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın
Antalya'da korkutan deprem! AFAD son dakika geçti
Fehmi Koru'dan Ayasofya hakkında dikkat çeken yazı
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya Camii açıklaması
Süleyman Soylu, Rize'deki sel faciasına ilişkin detayları paylaştı
Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da ATV aracıyla dereye uçan kadın öldü
15 Temmuz'da şehit olan polisin annesi: Fatih'ler ölmeseydi şuan vatan olmayacaktı
ODTÜ'lü Beril şort giydiği için darp edildi: Çığlık atarak kurtuldum
AK Partili Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi! En utanç verici sözler onlardan geldi
Ertuğrul Erdoğan Galatasaray'da kalacak
Barış Murat Yağcı ailesi annesi babası ve kardeşi kimdir?
Yorumlar