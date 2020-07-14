Galatasaray'da Radamel Falcao dönemi bitiyor

Galatasaray'da Falcao dönemi artık kesin olarak bitiyor... Fatih Terim'in gözden çıkardığı yıldızla birlikte Cimbom, 12 milyon Euro tasarruf sağlayacakken 34 yaşındaki futbolcuyla MLS kulüplerinden Inter Miami ilgileniyor.

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Galatasaray’da 7 milyon Euro’ya yakın yıllık kazancı olan Falcao için MLS ekibi, senelik 6 milyon Dolar’ı gözden çıkarmış durumda. Sarı- Kırmızılı yönetim, mutabakat için artık resmi teklifin gelmesini bekliyor.

"Hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm"

Büyük bir heyecanla Türkiye’ye gelen, ancak istikrar sağlayamayan Falcao da beklentileri karşılayamadığı için çok üzgün. Yakın çevresine dert yanan tecrübeli golcünün, “Sezon başı hazırlık dönemi geçiremedim. Bu durum beni olumsuz etkiledi. Bir an önce sahada olmak, gollerimle taraftara sarılmak istiyordum ama bu heves sakatlığı beraberinde getirdi. İnsanları hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

Böylece Belhanda’dan sonra Terim’in gözden çıkardığı yıldızlar listesine giren ikinci isim Falcao oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp bu iki oyuncuyla da yolları ayırabilirse, yıllık 12 milyon Euro civarında bir tasarruf sağlamış olacak.

Ayrıca 10-12 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi de var. Bu para da transfer çalışmalarında kullanılacak.