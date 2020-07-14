LGS sonuçları 16 Temmuz'da saat kaçta açıklanacak TC ile sonuç sorgulama

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz perşembe günü ÖSYM üzerinden sorgulamaya açılacak ve binlerce öğrenci için lise tercih işlemleri başlayacak. LGS sonuçlarının perşembe günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM sonuç ekranından TC ile sorgulanması bekleniyor.

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LGS ne zaman açıklanacak araştırması öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Binlerce öğrencinin en iyi lisede eğitim görmek için girdiği LGS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz perşembe günü saat 10.00 civarında ÖSYM tarafından açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözel ve sayısal soru ve cevapları yayımlamasının ardından LGS sınav sonuçları için de adayların beklediği müjdeli açıklamayı yaptı:

LGS ne zaman açıklanacak?

"LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir."

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri, 16 Temmuz'da ilan edilecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıla bakıldığında tercihler sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra başlamıştı. Buna göre 2020 LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlayacağı öngörülüyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak:

Üniversite adaylarının katıldığı YKS sınavının sonuç tarihi de belli oldu. 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı günde açıklanacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2020 YKS 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.