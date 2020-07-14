Erdinç Acar kimdir aslen nereli kaç yaşında? Erdinç Acar biyografisi

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Hande Acar eşi, Erdinç Acar'dan ikinci kez boşandı. 3 çocukları bulunan çift 2006 yılında evlenmiş ve 2010 yılında boşanmıştı. Aynı yıl yeniden barışıp evlenen çift 2. kez yeniden boşandı. Bu haberin ardından Hande Acar kim, kaç yaşında ve estetiksiz hali nasıldı soruları merak edildi.

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Cemiyet hayatının önde gelen ve dikkat çeken çiftlerinden olan Hande- Erdinç Acar ikinci kez boşandı. Cemiyet hayatının ünlü çifti Hande-Erdinç Acar, 10 Temmuz’da Beykoz Adliyesi’nde görülen bir duruşma ile tek celsede boşandı! 2006 yılında Las Vegas’ta evlenen çift, 2010 yılında boşanmış, ancak aynı yıl içinde tekrar barışarak yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

2011 yılında ikinci kez nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döken Hande-Erdinç Acar çiftinin, 13 yaşındaki Aslan, 8 yaşındaki Masal ve 7 yaşındaki Mavi isimli üç çocuğu var. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten ayrılmayı Hande Acar istedi.

Hande Acar boşanırken Erdinç Acar’dan üç çocuğunun velayeti dışında hiçbir talebi olmadı.

Boşanmanın ardından Hande Acar, çocuklarıyla birlikte Acarkent’teki ortak konutlarından ayrılıp, annesi Revna Sadıkoğlu’nun Acarkent’teki evine taşınacak.

Hande Acar kimdir: 1984 doğumlu Hande Acar, Işık Lisesi mezunu. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünden mezun olan Acar'ın hayali bir gün anahaber bülteni sunmaktı.

Ama hayat çok da planladığı gibi gitmedi. Henüz 22 yaşındayken üniversitedeyken aşık olduğu Erdinç Acar ile hayatını birleştirdi. Evliliğinin ilk yılında kucağına ilk çocuğunu aldı, ilk parasını iki yıl önce açtığı ikinci el butiği sayesinde kazandı.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olan Acar, sosyal çevresinde yer alan birçok kadından farklı... Estetik, alışveriş deyince neredeyse akla ilk gelen isimlerden. Alışveriş konusunda tamam ama estetik konusunda çok dertli hatta mağdur. Durumunu esprili bir şekilde açıklıyor: "Estetik dendiğinde akla bir ben geliyorum bir de Ajda" diyor. Son dönemde kickboks'a merak sarmış. Bu merakın nedeni ise Victoria's Secret mankenleri... Dikkat çeken biri Hande Acar.