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MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 terörist, Şırnak'ta teslim oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.Abone ol
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.