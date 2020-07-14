Süleyman Soylu, Rize'deki sel faciasına ilişkin detayları paylaştı

RİZE'de yaşanan sel felaketine ilişkin incelemelerini tamamlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirterek olaya ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Madenli beldesinde açıklamalarda bulundu.

İki ayrı vadide gerçekleştiği bilgisini paylaşan Bakan Soylu, "Bunların büyük bir bölümünde ıslah çalışmaları tamamlanmış. Bir bölümünde devam ediyor. Riskli bölgelerdeki uyarı ve tahliyeleri Valiliğimiz gerçekleştirdi." diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son zamanlardaki en yoğun yağış

An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde. Çayeli merkeze de baktık. Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Burada yağan yağmurun miktarı 263 kilogram. Geçen haftanın neredeyse 4-4,5 katı yağmur yağdı.

"Tüm bakanlıklar düzeyinde tedbirler planlanıyor"

Ulaşıma kapalı olan, can kaybı mal kaybı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Hasarın temizlenmesi açısından hem de yapılan bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler, planlamalar tüm bakanlıklar çerçevesi içerisinde planlanıyor.

Hasar tespit çalışmaları

Hasar tespit çalışmalarını başlattık. Hem hasar tespit konusunda da, diğer meseleler konusunda da sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Gerek alt yapı hasarları konusunda gerekli destekler ve yardımlar temin edilecek hem vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen tüm gayret ortaya konulacak. Yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak elimizden geldiğinde ortaya koymuş olacağız.