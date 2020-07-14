Dolar güne yükselişle başladı! 14 Temmuz Salı dolar/TL ne kadar?

Dolar/TL kuru güne yükselişle başlamasının ardından 6,86 seviyesinden işlem görüyor.

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6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,86'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,21 artışla 7,78'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 96,6 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1345 seviyesinde seyrediyor.

Takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Beklenti Anketi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan 6,88 direnç noktası

Koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.