Adalet Ağaoğlu kimdir kaç yaşında öldü Adalet Ağaoğlu edebi kişiliği

Türk edebiyatının usta isimlerinden biri olan roman ve öykü yazarı Adalat Ağaoğlu 91 yaşında hayatımı kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Adalet Ağaoğlu'nun eşi Halim Ağaoğlu'da geçtiğimiz yıllarda vefat etmişti. Peki Adalat Ağaoğlu kimdir, ölüm sebebi nedir? Adalet Ağaoğlu eserleri ve kitapları hangisi?

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Türk edebiyatının usta isimlerinden biri olan Adalet Ağaoğlu bugün 91 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Adalet Ağaoğlu'nun ölüm haberi sevenlerini üzdü. Verdiği röportajında eşi Halim Ağaoğlu'nun vefatından sonra kendinden sıkıldığını çok uzun yaşadığını söyleyen Adalet Ağaoğlu'nun hayatı ve esereri de merak konusu oldu. Halim Ağaoğlu ile 1954 yılında evlenen Adalet Ağaoğlu'nun çocuğu yok. Peki Adalet Ağaoğlu eserleri ve kitapları nedir?

Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak” denildi.

ADALET AĞAOĞLU KİMDİR?

Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara, Nallıhan’da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. İlkokulu Nallıhan’da okudu sonra 1938 yılında Ankara’ya taşındılar. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

İlk defa 1946 yılında Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. 1948-50 arasında Kaynak Dergisi’nde şiirleri yayımlandı.

SINAVLA ANKARA RADYOSU'NA GİRDİ

Açılan bir sınavla Ankara Radyosu’na girdi. 1951-1970 yılları arasında Burada ve kuruluşundan sonra TRT’de çeşitli görevlerde bulundu. Kurumun özerkliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’ndan istifa etti ve 1970′den bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı.

MEYDAN SAHNESİ'NİN KURUCULARINDAN

Ankara’nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında oldu. Meydan Sahne Dergisi’ni çıkardı.

70'Lİ YILLARIN ÖNDE GELEN OYUN YAZARI OLDU

1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisin arttırmak üzere Paris‘e gitti. 1953 yılında yazdığı Bir Piyes Yazalım tiyatro oyunu 1953′te Ankara’da sahnelendi.Üst üste yazdığı oyunlarla altmışlı ve yetmişli yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu.

ESERLERİ TARTIŞILDI

İlk romanı Ölmeye Yatmak, 1973 yılında yayımlandı. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı.

İHD KURUCULARI ARASINDA

Adalet Ağaoğlu, 1986 yılında (İHD) İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak Temmuz 2005’de İHD’nin tek yanlı ırkçı-milliyetçi bir tutum takındığını belirterek ve “PKK yanlısı politika izliyorlar” diyerek istifa etti.

1996'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

1983 yılından beri İstanbul’da yaşayan Adalet Ağaoğlu, 1996 yılında ciddi bir trafik kazası geçirdi ve iki yıl hastanede yattı.

Adalet Ağaoğlu, 1954 yılında mühendis Halim Ağaoğlu ile evlendi.

ÖDÜLLÜ YAZAR

23 Ekim 1929 yılında Ankara’da doğan Adalet Ağaoğlu, hikaye, oyun, deneme, roman ve anı türlerinde eserler üretti. Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak gibi romanları ile Türk edebiyatına damga vuran Ağaoğlu, TDK Tiyatro Ödülü, Saik Faik Hikâye Armağanı, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi birçok ödülü de kazanan bir yazardı.