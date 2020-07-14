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Konya'da kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takma atması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Kaza, 07.00 sıralarında Konya-Adana karayolunda Karapınar yakınlarında meydana geldi. 

Ruhi Şakar yönetimindeki 20 BLJ 89 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Ruhi Şakar kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Emir Özel (33), Büşra Özdemir (27), Yasin Özdemir (28) ve Durmuş Özel (13) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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