Eski eşinin çıplak videosunu arkadaş gurubunda paylaşmıştı! 3 kadınla daha videosu varmış
MERSİN'de Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı B.E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Burak Etiler'ın başka iğrençlikleri de ortaya çıktı.
Mersin'de ticaret yapan Burak Etiler ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Etiler, iddiaya göre, Yıldız'ın özel görüntülerini çekip, boşanma aşamasındayken, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Kendisine gelen mesajlardan sonra durumdan haberdar olup, harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
''En ağır cezayı almasını istiyorum'': Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Nida Nur Yıldız, arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden Yıldız, “Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum.'' dedi.
''Beni çalıştırıp para kazanmak istemiş'': “Burak Etiler ile komşuyduk. Ondan önce fazla erkek arkadaşım olmadı.Belki de ondan her şey toz pembeydi.'' diyen Nida Nur Yıldız, Hürriyet'e içini dökerken şu ifadeleri kullandı; ''2 yıl çıktıktan sonra 8 Eylül 2018’de evlendik. İlk kavgamızı evlendikten 10 gün sonra anneme gitmek istediğim için ettik. ‘Yeni gelinin annesinde işi ne?’ diyerek beni evden kovdu. Sonra araya girdiler de barıştık. Beni kimseyle görüştürmezdi. Sosyal medya hesaplarımı kapattırdı. Şimdi anlıyorum, tüm bunlar pislikleri ortaya çıkmasın diyeymiş! 4 aylık evlilik boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Bir gün ablasıyla yazışmalarına şahit oldum. Borçları olduğunu, evlenirse takılardan gelecek altınlarla borcu kapatacağını ve iş kurabileceğini yazmış. Tek derdi paraymış! Nikâhtan sonra takılar bozuldu. Bir güzellik merkezi açtı. Beni çalıştırıp para kazanmak istemiş.
''Hamileydim, aldırdım'': Kendime hep ‘Geçecek’ dedim. Arkadaşlarım, ailem ‘Her evde olur, zamanla düzelir’ dediler. Ne büyük hata! Kol kırılıp yen içinde kalmıyor. ‘Tak’ dediği yerde boşanma davası açtım. Öğrendim ki hamileymişim! Doğuracaktım aslında ama tehdit edildim. ‘‘Çocuk benim değil’ derim’ dedi. ‘Kaderin iki dudağım arasında’ dedi, aldırdım. Bırakın kadınları dünyadaki hiçbir canlının kaderi bir diğerinin söylediklerine bağlı olmamalı.