Okan Buruk: Birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar

Konyaspor'u galibiyetinden dolayı kutlayan Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, oyunda tam olarak istediklerini yapamadıklarını belirterek son dakika yapılan hatanın Konya takımını galip ilan ettiğini vurguladı.

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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 32. haftasında 4-3 mağlup oldukları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki takım için de çok kritik bir maç olduğunu söyleyen Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor’un küme düşme hattından uzaklaşmak için bugün kazanmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Konyaspor girdiği pozisyonları çok iyi değerlendirdi"

Şampiyonluk yolunda hayallerinin şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmek olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Ama maalesef bu olmadı. Maça golle başladık. Aslında bu deplasmanda oynayan bir takım için bu durum çok büyük avantaj. Daha sonra hem 1-1'i yakaladılar hem de oyunda tam olarak istediklerimizi yapamadık. İlk yarıyı 3-1 geride kapattık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları çok iyi değerlendirdi ve ilk yarı 3-1 bitti" dedi.

"Birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar"

İkinci yarıda hamleleri olduğunu belirten Okan Buruk, "Hücumda yaptığımız hamlelerle 3-2’den sonra belli dakikalarda maçta üstünlüğü yakaladık ve 3-3’ü bulduk. 3-3’ten sonra da maç bizim gol atacağımız şekilde gidiyordu ama son dakikalarda yaptığımız bir hata, kaptırdığımız bir top, defansın arasına yediğimiz bir top da Konyaspor’u bu maçta galip ilan etti. Ben Konyaspor’u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Çünkü maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Dediğim gibi 3-2 ve 3-3’ten sonra biz daha iyi oynadık. Ama rakibimiz bugün bizden daha çok mücadele etti, bizden daha konsantreydi ve maçın sonunda da haklı bir galibiyet aldılar. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz" şeklinde konuştu.