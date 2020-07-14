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Alanya’da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

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Antalya’nın Alanya ilçe merkezine giden Veli Uçak (58), yönetimindeki 07 NON 81 plakalı Renault otomobille seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan araç, Karapınar Mahallesi, Kaplanhanı Yaylası yolunda 30 metreden uçuruma yuvarlandı.

Yaralı kurtulanlardan biri haberi verdi 

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Veli Uçak, eşi Yaşar Uçak (57) ve gelini Ayşe Uçak (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Savcı inceledi 

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren 2’si kadın 3 kişi savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyelere halat bağlanarak çıkarıldı.

Muhtar Yılmaz: Yetkililerden destek istiyoruz 

Karapınar Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz, bu yolda neredeyse her ay ölümlü kazalar olduğunu aktardı. Yılmaz, “Bununla ilgili defalarca dilekçelerimiz oldu. Alanya’dan buraya ambulans 1 saat 15 dakikada geliyor. Şimdi de aynı sürede geldi. Yaralılar vardı. Bununla ilgili mahallemize hiç olmazsa yaz aylarında mobil ambulans, doktor, kazalarda, yılan sokmaları gibi olaylarda duruma müdahale etmek için bir ekip istiyoruz. Bölgede kendi mahallem hariç 12 yaylanın muhtarıyım. Geçen hafta Söğüt Yaylası’nda yine bir vurulma olayı oldu. Bunun gibi çok benzer olaylar oluyor ama müdahale geç oluyor. Bunun için buraya çok acil bir şekilde, dilekçelerimiz de mevcut, mobil sağlık ekibi istiyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz.” dedi.

Çınar ağacına çarptı 

Kazaya şahit olan Ahmet Yılmaz da, sürücünün kalp krizi geçirdikten sonra çınar ağacına çarptığını söyledi. Yılmaz, “Oradan taklalar atıyor karşıya çarpıyor. Sağ kurtulanlardan bir tanesi araçtan fırlıyor. Araçta önde 3 arkada 4 kişi var. Önden 2, arkadan da 1 kişi vefat ediyor. Çocuklar ve bir bayan sağ kurtuldu.” diye konuştu.

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