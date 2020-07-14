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Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Ayasofya konusunda doğruları anlatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya konusunda kurmaylarına, "Ayasofya’nın tarihini korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya’nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın" talimatı verdi.

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Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararıyla ilgili olarak AK Parti MYK'sında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre kurmayları Ayasofya ile ilgili kararlı duruşu dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür ederken, bazı kurmaylar, 24 Temmuz’da Ayasofya’da olmak istediklerini iletti. Erdoğan, “Davetiyeye gerek yok. Ezan herkese davettir. Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz” dedi.

"Ayasofya’nın tüm özellikleri korunacak"

Erdoğan, "Ayasofya da Sultanahmet, Süleymaniye gibi herkes tarafından gezilebilecek. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda ortodoksların da lideriydi, hükümdarıydı. Bizde bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Ayasofya zaten cami idi, müzeye çevrilmişti, şimdi tekrar cami oldu. Tarihi yapı korunacak. Ayasofya’nın tüm özellikleri korunacak" değerlendirmesini yaptı.

Ayasofya’nın tarihini korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya’nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın.

Mozaik ve fresklere maskeleyici sistem

Toplantıda Erdoğan, Ayasofya’nın tarihi mirasının korunması için, Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öğretim üyeleri ve tarihçilerden oluşan Bilim Kurulu’nun kurulduğu ve bu kurulun çok titiz çalıştığı bilgisini verdi. Ayasofya’da ibadet anında mozaik ve fresklerin maskeleyici bir sistem ile kapatılacağı, bu çalışmanın Bilim Kurulu’nca yürütüldüğü aktarıldı.

Erken seçim tartışmaları

Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak da "Seçim yok, hedef 2023" mesajını verdi. Ekonominin iyi durumda olduğunu söyleyen Erdoğan, bankalarla görüşüldüğünü ve faizlerin en kısa sürede düşürüleceğini ifade etti.

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