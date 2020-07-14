Türkiye Ayasofya kararında geri adım atar mı? Çavuşoğlu'ndan olay açıklamalar

Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu konuda artık geri adım atmak olmaz" sözleriyle kesin çizgi çizdi.

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Selvi, bugün yayımlanan yazısında Çavuşoğlu'nun Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

"Çavuşoğlu çok keskin bir çizgi ile ayırdı. ‘Ayasofya Camisi, 1462’de cami olarak vakfedilmiştir ve buna uygun olarak cami olarak kullanılmalıdır. Bu konuda ‘Ayasofya açılsın’, ‘Açılmasın’ gibi görüşlere saygımız var. İnsanlar olumlu-olumsuz görüş bildirebilirler. Herkesin görüşüne katılmasak da saygı duyarız. Ama Türkiye’nin egemenlik haklarına müdahale edici şekilde yapılan açıklamaları ve yorumları da şiddetle reddediyoruz’ dedi.

Yunanistan’ın tepkisi sürpriz değil. Ama Yunanlılar biraz çizmeyi aşmaya ve Ankara’nın sabrını zorlamaya başlamış.

"Türkiye’ye geri adım attırır mı?"

Ayasofya konusunda Batı dünyasından ya da Kiliseler Birliği’nden tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ’Bu tepkiler Türkiye’ye geri adım attırır mı?’ diye sordum.

‘Yok, artık bu konuda bir geri adım atmak söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Devlet Başkanı Putin’le de görüştü bu konuyu. Şu anda herkes ‘Kararınıza saygı duyuyoruz ama kültürel miras korunsun’ deme noktasına geldi. Daha önce başka türlü yorum yapanlar, ‘Cami olarak açılmasın’ diyenler de şimdi bunu demeye başladı.

Yunanistan gibi hazımsız olan bazı ülkeler halen bunun tersini savunuyor ama bu konuda artık geri adım atmak olmaz’ diye karşılık verdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından, hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığım görüşmeden çıkardığım sonuç: En ufak bir geri adım söz konusu değil. Akıllardan dahi geçmiyor.

"Hiçbir zaman dünya kültür mirasına aykırı bir iş yapmadık"

UNESCO’nun sormadığı soruyu Çavuşoğlu’na ben sordum. Peki, Ayasofya’yı camiye dönüştürürken Dünya Kültür Mirası’na aykırı düzenlemeler yapacak mıyız? Dışişleri Bakanı net konuştu. ’Hayır. Hiçbir zaman dünya kültür mirasına aykırı bir iş yapmadık. Ayasofya, 481 sene cami olarak hizmet etmiştir. O dönemde nasıl korunduysa, ondan sonraki dönemde de nasıl korunduysa ve bugüne kadar geldiyse, bundan sonra aynı şekilde korunacak’ diye güvence verdi.

"Ayasofya ziyarete açılacak"

Ayasofya cami olacak ama ziyareti açık olacak mı? Bizim aklımıza hiç gelmeyen bir soru bu. Çünkü bizim tarihi camilerimiz açık. Belli ki Hıristiyan dünyasının bir kısmında böyle bir kaygı oluşmuş. Çavuşoğlu, ’Ayasofya ziyarete açılacak’ dedi. Ardından ekledi: ’Hem de ücretsiz olarak ziyaret edilecek.’

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