Denizlispor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 32. hafta maçında şampiyonluk adayı Trabzonspor, Denizli deplasmanında öne geçtiği maçta mağlup oldu. Bordo-mavililer, Başakşehir'in de Konya deplasmanında mağlup olduğu haftada tarihi bir fırsat kaçırdı. Trabzonspor'un golü Ekuban'dan gelirken; Denizlispor ise Sacko ve Estupinan'ın golleriyle 3 puana ulaştı ve küme düşme potasından az da olsa uzaklaşmayı başardı. Bu sonucun ardından Denizlispor 35 puana yükseldi, Trabzonspor ise 62 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşma Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti.

Gol perdesini 14. dakikada Ekuban açarken; 46'da Sacko skora dengeyi getirdi. Denizlispor'a galibiyeti getiren isim ise 84. dakikada Oscar Estupinan oldu.

Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Maçtan önemli dakikalar

Karşılaşmanın 8. dakikasında Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Aissati'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Ekuban, bir süre ilerledikten sonra kalecinin üzerinden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

29. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

34. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından kaleye attığı şutta kaleci Hüseyin topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

46. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Sacko kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

69. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çapraz pozisyonunda attığı şutta top üstten dışarı gitti.

74. dakikada Novak'ın pasıyla kale önündeki Sörloth'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Abdülkadir Ömür'ün kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti. Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafayla yaptığı vuruşta topu ev sahibi ekipten Zeki Yavru uzaklaştırdı.

84. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra Hosseini'yi de geçti. Estupinan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlara gönderdi: 2-1.

89. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Da Costa'nın gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 üstün tamamladı.

Denizlispor: 2 - 1 :Trabzonspor

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko (Dk. 78 Olcay Şahan), Recep Niyaz (Dk. 73 Özgür Çek), Murawski (Dk. 46 Onazi), Sackey, Aissati (Dk. 90+2 Kibong), Rodallega (Dk. 73 Estupinan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Hosseini, Da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Guilherme), Sosa (Dk. 69 Ndiaye), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Koray Kılınç), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Goller: Dk. 14 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 46 Sacko, Dk. 84 Estupinan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Sosa, Dk. 90+4 Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban (Trabzonspor)