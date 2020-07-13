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İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor

Anadolu Ajansı

İtalya Birinci Futbol Ligi kulüplerinin ve lig yönetiminin oluşturduğu Serie A Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlarda, son haftalarda tribünlerin belirli sayıda seyirciye açılması talebinde bulundu.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Birliğinden yapılan yazılı açıklamada; statların güvenlik koşullarına saygılı biçimde en kısa sürede kısmen seyirciye açılmasını teşvik etmek gerektiği belirtilerek bu konuda İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’ya hükumete sunması üzerine detaylı bir protokol gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada; Serie A Birliğinin bu sezonun son maçlarında tribünlerin sınırlı sayıda taraftara yeniden açılması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.

İtalya’nın şubat ayı sonundan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi şekilde etkilenmesi dolayısıyla şubat sonu ve mart başındaki lig maçları önce seyircisiz oynanmış ardından da İtalyan hükumetinin kararıyla ligler 10 Mart’tan itibaren durdurulmuştu.

Ülkede epidemiyolojik eğrinin iyiye gitmesi neticesinde hükumet ve futbol yönetiminin uzlaşmasıyla Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olmak koşuluyla yeniden başlamıştı.

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