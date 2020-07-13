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Sparta Prag ile Semih Kaya'nın yolları ayrıldı

Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, kontrat süresi sona eren Semih Kaya ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu.

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Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'dan yapılan açıklamada; 2017 yılında bu yana takımda forma giyen Semih Kaya'ya takıma verdiği katkılar için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Semih Kaya, bazı dönemler sakatlık sorunları yaşadığı Sparta Prag formasıyla 33 karşılaşmada 2 gole imza attı.

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