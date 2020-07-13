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Ergin Ataman İtalya'da kulüp satın aldı

Aralarında Ergin Ataman'ın da olduğu bir Türk yatırımcı grubu, İtalyan kulübü Reale Mutua Torino'yu satın aldı.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın da aralarında bulunduğu Türk bir yatırımcı grubu İtalya'dan basketbol kulübü satın aldı.

Ergin Ataman, Serie B Basketbol Ligi'nde mücadele eden Reale Mutua Torino'nun hissedarı olduklarını ve takımın gelecek sezon Serie A'da mücadele etmesi durumunda kulübün tamamını satın alacaklarını ifade etti. Takım Serie B'de kalırsa kulübün mevcut sahibi Stefano Sardara ile ortak olarak yola devam edilecek.

''Anadolu Efes'teki görevime devam edeceğim''
Ergin Ataman açıklamasında, ''İki üst seviye ortağım var. Bu ortaklardan biri Türkiye’nin en büyük spor menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Ben Anadolu Efes‘in koçu olarak görevimin başında olmaya devam edeceğim. Eğer Torino, Serie A’da oynarsa kulübün tamamını satın alacağız.'' dedi.

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