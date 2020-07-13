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Süper Lig'e çıkacak ikinci takım bu hafta sonu belli oluyor

TFF 1. Lig'de 33. haftada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından son haftada 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak.

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Hatayspor'un doğrudan Süper Lig'e çıkmayı başardığı TFF 1. Lig'de, direkt Süper Lig vizesi alacak ikinci ekip, son hafta müsabakalarının ardından 4 ekipten biri olacak. Fatih Karagümrük veya Altay'dan birinin play-off oynamaya hak kazanacağı ligde Boluspor veya Osmanlıspor lige veda edecek

TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın programı şöyle:

17 Temmuz Cuma:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)

19 Temmuz Pazar:

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)

17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)

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