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İstanbul'da kurban bayramı kuralları belli oldu

İSTANBUL Valiliği, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan satış ve kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kuralları belirledi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması  Gereken Önlemler" belirlenip Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "2020 Yılı Kurban  Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"in 26 haziranda Resmi Gazete'de  yayımlandığı hatırlatıldı.

İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban  kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz  tarihine kadar  kamuoyuna duyurulacağı belirtilen açıklamada, uygulanacak esaslara ilişkin şunlar  aktarıldı:

"Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin sorumluları kurban  kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren  listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca  kurban kesim yerlerinin işletmecileri tarafından her bir kişinin kurban kesim  saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS  yoluyla bildirilecektir.

Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli  tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin  talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek  şekilde planlanacaktır.

Kurban kesim yerlerinin işletmecileri 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban  Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020  tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020  tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban  Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını  sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine  gitmemesi teşvik edilecektir.

Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya  parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından  yapılacaktır.

Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak  parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından  kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe  kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü  kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları  gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

Tedbirlere uymayanlara ceza 

Açıklamada, genelge ile getirilen kurallar çerçevesinde denetimlerin  yapılarak tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci  maddesi gereğince idari para cezası, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin  ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin  başlatılacağı bildirildi.

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