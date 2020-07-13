BIST 117.682
DOLAR 6,86
EURO 7,79
ALTIN 399,13
HABER /  DÜNYA

İran'dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasından mutluluk duyduk

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi. 

Abone ol

İran Dışişleri Bakanlığı SözcüsüMusevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı. 

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı. 

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

İlgili Haberler
Ayasofya için 'çok acı çekiyorum' diyen Papa'ya tokat gibi cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Ayasofya açıklaması: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Papa'nın Ayasofya açıklamasından sonra akıllara gelen kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Düğünde fenalaşmıştı! 12 yaşındaki Hamza'nın ölüm nedeni yılan mı?
Burdur'da askeri birlikte koronavirüs salgını! Valilikten son dakika açıklama
Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi! Merkez Bankası açıkladı!
Diyarbakır'da minibüste maskesini çıkarıp öksürdü ortalık karıştı
Adalet Bakanı Gül açıkladı: 4 bin 130 sanığa ceza verildi
Falette ve Tolgay Aslan'dan Fenerbahçe’ye kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yarın yola çıkıyor
Galataport nerede İstanbul'un hangi ilçesinde? Galataport neresi?
Denizli'de 'Beni aramayın' diye not bırakıp evden kaçtı kuaförler harekete geçti
RTÜK’ün Halk TV ve TELE 1'e verdiği '5 gün ekran karartma' cezası yargıya taşındı
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
İstanbul'da 400 polisle zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
Yorumlar