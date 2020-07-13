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Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Afyonkarahisar'da otomobil ve minibüs çarpıştı. Feci kazada 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Caner Tiril (36) idaresindeki 03 AG 190 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu polis okulu kavşağında Hızırşah Özdemir (35) yönetimindeki 03 UK 400 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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