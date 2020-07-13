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Diyarbakır'da minibüste maskesini çıkarıp öksürdü ortalık karıştı

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da, minibüste maskesini çıkarıp öksüren erkek yolcuya kadın yolcu tepki gösterdi. Araç dışında da süren tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar polis tarafından ayrıldı. 

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Olay, önceki gün merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan plakası öğrenilemeyen minibüsteki erkek yolcu, maskesini çıkarıp, öksürmeye başladı.

Kadın yolcu tepki gösterdi

Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginleşen kadın yolcu, duruma tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma başlamasıyla, erkek yolcu kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi. Ardından kadın yolcunun da inmesiyle tartışma dışarıda da devam etti.

Kadının bağırmaları üzerine çevredekiler de erkek yolcuya tepki gösterdi. Bu sırada 2 yolcu arasında çıkan kavga, bölgede devriye görevi yapan polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

900 lira ceza

Polis merkezine götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleriyle serbest bırakıldı.  Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası verildi. Kadın ve erkeğin kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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