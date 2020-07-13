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Erdoğan MKYK ve MYK'ya başkanlık edecek! Masada kritik konular var

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında (MYK), güncel gelişmeler ele alınacak. 

Ele alınacak konu başlıkları

Meclis gündemi ve koronavirüsle mücadele masada görüşülecek konular arasında olacak.

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