Erdoğan MKYK ve MYK'ya başkanlık edecek! Masada kritik konular var
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında (MYK), güncel gelişmeler ele alınacak.
Ele alınacak konu başlıkları
Meclis gündemi ve koronavirüsle mücadele masada görüşülecek konular arasında olacak.
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